Un tweet de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins hizo enojar a casi toda la comunidad

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins está en camino y, si bien tiene unos elementos que se pueden criticar a simple vista, también tiene el potencial de ser un spin-off interesante. Se trata de un juego que ha dado mucho de qué hablar, pero ahora fue el centro de la atención por las razones equivocadas: un tweet que hizo enojar a casi toda la comunidad.

¿Qué fue lo que pasó? Resulta que la cuenta oficial de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins hizo un tweet anunciando la preventa de la edición Digital Deluxe. En la publicación señala que los jugadores que preordenen esta edición recibirán 3 misiones adicionales ―Trials of the Dragon King, Wnaderer of the Rift y Rifferent Future― que no se podrán adquirir por separado.

La publicación hizo enojar a más de uno por obvias razones: parece sugerir que estas 3 misiones serán exclusivas para quienes preordenen la edición Digital Deluxe de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins. De este modo, quienes adquirieran el juego en formato físico o quienes sólo quieran la versión digital recibirían un juego incompleto sin la oportunidad de tener la experiencia completa.

El tweet que provocó la furia

En los comentarios del tweet se pude leer a varios consumidores molestos con Square Enix. Lo peor de todo es que provocaron la furia por no tener cuidado con las palabras que escribieron en el tweet, ya que la realidad es diferente (más adelante te explicaremos por qué).

“Esto es una basura. Soy alguien que está muy emocionado por este juego, pero no estoy 100% seguro de que quiera o pueda jugarlo en su lanzamiento. Ahora están diciendo que no podré jugar misiones adicionales a menos que me comprometa desde ahora. Un movimiento basura que no ve por los fans”, dijo el usuario de Twitter conocido como Taser9001.

“Nos joden por comprar el juego en formato físico, ¿eh? No se trata de un arma aleatoria con una nueva skin ni nada así. ES CONTENIDO. CONTENIDO que la gente se perderá por no ‘conseguir la versión DIGITAL DELUXE del juego’. ¿Estás misiones ni siquiera estarán disponibles en el lanzamiento?”, dijo CursedWind21.

Todo fue un malentendido por un error de Square Enix

Como puedes ver, la comunidad está molesta y con justa razón. Después de todo, el tweet de Square Enix se puede interpretar de esa forma. Sin embargo, si investigas un poco más a fondo te darás cuenta que las cosas son menos grave de lo que parecen.

Lo que pasa es que todas las páginas de preventa de la edición Digital Deluxe de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins indican que los únicos incentivos de preventa son los siguientes:

72 horas de acceso anticipado

Arma Corazón salvaje

Protección Escudo Brillante

Arma Rebelión

Contenido de la preventa y de la edición digital de Stranger of Paradise

¿Y las misiones? Bueno, resulta que si son parte de la edición Digital Deluxe de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, pero no un incentivo de preventa. Verás, esta versión del juego incluirá el Season Pass, el cual incluye las 3 misiones ya mencionadas.

Pero entonces, ¿por qué Square Enix mencionó que estas misiones no se podrán comprar por separado? Porque únicamente se venderán como parte del Season Pass. Se espera que este contenido pueda ser adquirido por los jugadores que compren Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins en físico o su versión digital regular una vez que debute el juego.

Así pues, Square Enix terminó provocando la furia de muchos jugadores por elegir mal las palabras en su tweet. Ni hablar, la buena noticia es que algunos fans entendieron el mensaje de forma correcta y están ayudando a aclarar este tropiezo.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin debutará para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC (vía Epic Games Store) el 18 de marzo de 2022. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Final Fantasy.