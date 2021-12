Insider afirma que Star Wars Eclipse podría llegar hasta el 2027

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Hace una semana te hablamos sobre un rumor que surgió sobre el desarrollo de Star Wars Eclipse, juego de Quantic Dream que estaría pasando por muchos problemas. Ahora, el mismo insider que lo compartió afirma que la situación provocaría un lanzamiento hasta 2027.

Star Wars Eclipse fue una de las mejores sorpresas del pasado The Game Awards 2021, evento en el que pudimos verlo y sorprendernos con todo lo que ofrecerá su equipo responsable cuando sea lanzado.

Sin embargo, parece que su lanzamiento podría estar bastante lejos debido a diferentes problemas en el desarrollo que Quantic Dream no ha podido controlar, situación que descartaría su lanzamiento para 2022 o 2023.

Lo que más preocupa es que el conocido insider Tom Henderson acaba de asegurar que dichos problemas son tan grandes, que la llegada del título de Star Wars podría alejarse mucho más.

Aquí lo puedes ver:

ICYMI because of the Christmas Period - #StarWarsEclipse is already facing significant troubles with development. Estimates are it won't release until 2026-2027. https://t.co/KigGIE9S7K