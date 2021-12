Nintendo presume los indies que mejor vendieron en Nintendo eShop en 2021

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

La escena indie ha ampliado su alcance en los últimos años gracias a que cada vez más desarrolladores trabajan en increíbles títulos en plataformas que les brindan un gran apoyo. Una de las compañías preferidas para publicar indies es Nintendo, ya que la base de usuarios de Nintendo Switch es enorme y el público suele recibir muy bien estas propuestas, aparte de que Nintendo tiene un programa dedicado a exhibir estos títulos. El año que está por terminar fue uno excelente para los juegos indie y Nintendo reveló la lista con los que mejor vendieron en Nintendo eShop.

Por medio de un video, Nintendo compartió una lista de los 15 títulos indie mejor vendidos de 2021. En la lista hay una gran variedad de juegos, desde simuladores de cita, como Doki Doki Literature Club Plus, hasta juegos de exploración y acción, como Cyber Shadow.

Asimismo, en la lista se pueden encontrar títulos que debutaron en 2021 o antes, pero cuya versión de Nintendo Switch debutó este año. En la lista, naturalmente, hay varios que fueron muy esperados, como Axiom Verge 2, Spelunky 2 y Eastward, así como sorpresas, como Unpacking.

Si eres fan de los juegos indie o ya probaste todos los títulos de la lista anterior, te tenemos muy buenas noticias, ya que 2022 estará cargado de esta clase de producciones. En el pasado Indie World Showcase, Nintendo presumió que varios de los títulos más esperados de 2022 llegarán a su consola, como River City Girls 2, Chicory: A Colorful Tale y Sea of Stars.

Te recordamos que está en curso la Indie World Holiday Sale, una promoción gracias a la cual puedes ahorrar hasta 75% en juegos digitales, paquetes de software y DLC seleccionados. Pero debes apresurarte si quieres aprovecharla, ya que terminará el próximo 1 de enero a la 1:59 AM (hora de la Ciudad de México).

