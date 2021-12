Fall Guys: la Guestravaganza ya comenzó y trae de regreso a personajes de videojuegos invitados

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Fall Guys sigue siendo muy popular y continúa ofreciendo contenido nuevo por medio de colaboraciones. Los disfraces inspirados en franquicias de videojuegos han sido las colaboraciones más llamativas. Si te perdiste algunas, te tenemos muy buenas noticias, pues ya comenzó un evento que trae de regreso a varios personajes.

Los disfraces colaborativos de Fall Guys no son gratuitos; al contrario, pueden ser muy complicados de conseguir para los jugadores que no son muy hábiles en el Battle Royale, pues los conjuntos más geniales exigen hasta 10 Coronas. Por esta razón, cuando algunos atuendos debutan muchos jugadores no pueden conseguir el atuendo completo, pero Mediatonic les está dando una nueva oportunidad de obtenerlos.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

¿Cuánto durará la Guestravaganza en Fall Guys

Como te comentamos cuando se reveló en The Game Awards 2021 el nuevo contenido que llegaría a finales de diciembre, el título indie se despediría del año con Guestravaganza, un evento que estará disponible del 28 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022.

Durante este periodo, los atuendos de personajes icónicos de videojuegos invitados al Battle Royale regresarían a la tienda, por lo que los jugadores podrían tener la oportunidad de conseguirlos en caso de que no pudieran obtenerlos en su estreno original meses atrás.

Por si te lo perdiste: la Temporada 6 de Fall Guys incluye geniales atuendos inspirados en franquicias de PlayStation.

Imagen: Mediatonic

¿Qué atuendos estarán en la Guestravaganza en Fall Guys?

En la lista en total aparecen 10 atuendos inspirados en franquicias como Cuphead, Enter the Gungeon, Bomberman, Kena: Bridge of Spirits, NieR: Automata, Shovel Knight, The Messenger y Untitled Goose Game.

Eso sí, si algún atuendo te interesa, tendrás que prepararte para gastar tus Coronas o conseguirlas rápido, pues cada atuendo sólo estará disponible durante 24 horas en la tienda dentro del juego, cada día cambia el accesorio destacado.

💃 Guestravaganza 💃



Cuphead is in store NOW!



5x 👑 Top

5x 👑 Butt



Available for 1 day only 👀



Nowhere to run, nowhere to go — this Blunderdome is yer foe! 🔥 pic.twitter.com/g2QpsnP07b — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 28, 2021

💃 Guestravaganza 💃



Our best mate @HoggysArt is back with his own Fall Guy costume 😎



Grab the legend now!



5x 👑 Top (28th Dec)

5x 👑 Butt (29th Dec) pic.twitter.com/TMwLN82aqh — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 28, 2021

💃 Guestravaganza 💃



Looks like it’s going 2b in stores today… 👀



5x 👑 Top

5x 👑 Butt pic.twitter.com/21lreCFu0W — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) December 29, 2021

A continuación te dejamos con un calendario que muestra cuando estarán disponibles todos los disfraces.

Cuphead — 28 de diciembre de 2021

Hoggy (superior) — 28 de diciembre de 2021

Hoggy (inferior) — 29 de diciembre de 2021

2B — 29 de diciembre de 2021

Untitled Goose — 30 de diciembre de 2021

Shovel Knight — 30 de diciembre de 2021

Gato Roboto (superior) — 31 de diciembre de 2021

Gato Roboto (inferior) — 1 de enero de 2022

Bulletkin — 1 de enero de 2022

Bomberman — 2 de enero de 2022

Messenger (superior) — 2 de enero de 2022

Messenger (inferior) — 3 de enero de 2022

Kena — 3 de enero de 2022

Además, te recordamos que, por promoción limitada, Fall Guys se vende con 50% de descuento en Steam, por lo que puedes conseguirlo a cambio de $92.99 MXN. Así pues, es el momento ideal para comprar el juego y unirte a la diversión.

¿Esperabas el regreso de algún atuendo en especial? Cuéntanos en los comentarios.

Fall Guys está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. El título está en desarrollo para consolas Xbox y Nintendo Switch, pero todavía no tiene fecha ni ventana de lanzamiento. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

Video relacionado: Fall Guys x The Nightmare Before Christmas - Tráiler de Colaboración | Game Awards 2021

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente