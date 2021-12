Mister Chief llega a Halo Infinite; cuesta 2000 créditos y la comunidad está furiosa

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

El multijugador de Halo Infinite es free-to-play, por lo que 343 Industries y Xbox Game Studios lo están monetizando con contenido cosmético. Esto no ha caído del todo bien en la comunidad, quienes preferirían que los cosméticos no tuvieran un precio tan elevado. Por esto a muchos les cayó como un balde de agua helada que Mister Chief llegó a la tienda de objetos y que cuesta 2000 créditos.

Desde hace unas horas, el paquete de Mister Chief está disponible en la Tienda de Objetos. Se trata de un paquete que incluye un modelo de IA; emblemas para vehículo, armas y armadora; una placa de identificación y un adorno para arma. Todo lo anterior, se vende a cambio de 2000 créditos; algo así como $20 USD.

You're the absolute zenith of human endeavor and a perfect encapsulation of human talent, and now there's a Personal AI to match. The Mister Chief pack is available now in the #HaloInfinite Shop! pic.twitter.com/zYZfagNKUe