Farming Simulator 22 fue más popular que Forza Horizon 5 y Zelda: Skyward Sword HD

Farming Simulator 22, como su mismo nombre indica, es un simulador que permite a los jugadores crear y administrar su propia granja, así como realizar diversas actividades agrícolas. Es innegable que a simple vista no parece un concepto que llame mucho la atención del público general. Sin embargo, parece que los videojugadores europeos están fascinados con el juego.

Esta semana, Christopher Dring del portal GamesIndustry.biz recurrió a su cuenta de Twitter para revelar algunos datos interesantes sobre el rendimiento comercial de algunos de los videojuegos que debutaron este año. Entre los hallazgos más curiosos encontramos que el simulador de granja la rompió en tierras europeas e incluso fue más popular que proyectos AAA de alto octanaje.

Según Christopher Dring, Farming Simulator 22 vendió mejor que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Ratchet & Clank Rift Part, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 y Marvel’s Guardians of the Galaxy en Europa. Sin duda, es un logro impresionante si consideramos que, hasta cierto punto, es una experiencia de nicho.

Some fun stats. Across Europe, more people have bought Farming Simulator 22 than Skywards Sword HD, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Forza Horizon 5 and Guardians of the Galaxy