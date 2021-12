Sony confirma que Spider-Man: No Way Home es su película más exitosa

Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

No cabe duda de que la película más esperada de 2021 y tiempos recientes era Spider-Man: No Way Home, la producción que cerraría la trilogía del superhéroe protagonizada por el actor británico Tom Holland. Pues bien, ya te hemos contado que el filme ha cumplido con las expectativas que tenían los fans, sino también los de taquilla y hoy Sony acaba de confirmar un gran logro que le proyecto le brindó a la compañía.

En sus días de estreno, Spider-Man: No Way Home había generado una inmensa cantidad de dinero en taquilla, lo que hizo que se convirtiera en la película con mejor debut en Norteamérica, sólo detrás de Avengers: Endgame.

Spider-Man: No Way Home es la película más exitosa de Sony Pictures

El rotundo éxito es evidente; sin embargo, apenas hoy Sony Pictures confirmó que Spider-Man: No Way Home acaba de convertirse en la producción cinematográfica más exitosa de su historia, pues el filme ya superó el dinero en taquilla que generó Spider-Man: Far From Home.

de acuerdo con la información (vía Comic Book), las ganancias de Spider-Man: No Way Home en sus primeros 12 días han sido de $516.4 MDD en Norteamérica y $644.9 MDD en el resto del mundo, por lo que internacionalmente ya generó $1.16 MMDD, dejando atrás a Spider-Man: Far From Home, que en el mismo periodo generó $1.13 MMDD y que hasta entonces había sido la película más exitosa de Sony Pictures.

Aunque ya pasaron varios días desde su estreno, Spider-Man: No Way Home sigue generando increíble cantidad de ingreso en taquilla. Por ejemplo, ayer, martes 28 de diciembre, el filme logró conseguir más $28.4 MDD en todo el mundo, cifra que contribuyó a los $1.16 MMDD que se tienen registrados hasta el 28 de diciembre.

¿Qué te parece el desempeño de la nueva película de Spider-Man?, ¿ya fuiste a verla al cine? Cuéntanos en los comentarios.

