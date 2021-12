Shox se une al equipo de CS:GO de Team Liquid

Editorial: Esports / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Después de semanas de rumores, Team Liquid ha confirmado oficialmente la incorporación del veterano francés Richard “Shox” Papillon a su equipo de CS:GO.

Hace un par de días, la organización también anunció que Joshua "oSee" Ohm, el AWP de Extra Salt, se uniría a su alineación. Ahora, Team Liquid solo tiene una posición por llenar en su roster de 2022, y dicen los reportes que Nicholas "Nitr0" Cannella podría regresar a la acción con su exequipo.

Shox es uno de los jugadores más venerados de la escena francesa de CS:GO. Ha jugado en algunos de los equipos más impresionantes de su escena nativa, incluyendo a Vitality, G2, Titan y Envy. En 2014, obtuvo una victoria importante con LDLC en DreamHack Winter 2014 superando a los entonces campeones vigente NiP.

