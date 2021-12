Alexa, la asistente virtual de Amazon, le propuso un reto mortal a una niña de 10 años

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Si bien aún no vivimos un apocalipsis donde las máquinas reinan sobre la tierra y la raza humana lucha para sobrevivir, parece que cada día nos acercamos más a ese futuro poco alentador. Bueno, quizás estoy exagerando, pero ver que una inteligencia artificial pudo matar a una niña de 10 años es, cuanto menos, perturbador.

En específico, Alexa, la asistente virtual de Amazon, le propuso un reto muy peligroso que encontró en internet a una infante que solo quería divertirse en su casa durante un día de mal clima. El incidente salió a luz a inicios de esta semana y, como era de esperar, llamó la atención de la comunidad e incluso la compañía responsable de la inteligencia artificial tuvo que intervenir.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Según narra el medio CNBC, la niña de tan solo 10 años le pidió a Alexa que le propusiera un reto. La inteligencia artificial recomendó el Penny Challenge, un desafío muy peligroso que consiste en enchufar un cargador de teléfono hasta la mitad en un tomacorriente y tocar las clavijas expuestas con un centavo.

Debemos recordar que los metales conducen la electricidad, por lo que tocar el tomacorriente con la moneda puede provocar descargas eléctricas, incendios e incluso que las personas pierdan dedos y manos. El Penny Challenge se viralizó el año pasado en TikTok y fue objeto de controversia.

Por suerte, Kristin Livdahl, la madre de la menor, estaba en el lugar cuando Alexa propuso el reto, por lo que evitó que su hija lo intentara. Ante esto, recurrió a su cuenta de Twitter para dar a conocer el incidente.

