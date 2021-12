RUMOR: Epic trabaja en un modo sin construcción para Fortnite: Battle Royale

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Fortnite: Battle Royale es uno de los mejores exponentes de los juegos como servicio, al final una tendencia en la industria que parece haber llegado para quedarse, y Epic Games ha logrado el éxito al tomarlo con toda seriedad y lanzar actualizaciones constantes que mantienen atentos y activos a sus jugadores. Parte esencial de la propuesta de Fortnite es su sistema de construcción, pensado como estrategia para ataque y defensa, sin embargo, pronto podría haber un cambio en ese sentido aunque solo sería temporal.

¿Te imaginas Fortnite: Battle Royale y metiéndote de lleno en la acción? Al parecer Epic Games está cocinando algo al respecto según lo señala el creador de contenido y especialista en el juego, @HYPEX, quien a través de su cuenta de Twitter informó que el equipo de desarrollo está creando un modo que estará disponible por tiempo limitado y que se destacará por no tener opciones de construcción.

Reminder that Epic are working on a "No Build" LTM.. I feel like this LTM would be so good right now with the Spiderman Mythic & Sliding 🔥 They'd just need to reduce damage to enviroment in that LTM. pic.twitter.com/2Q4FbBpsxo