Joven recibe un Xbox Series X como regalo y se hace viral por su reacción

Recibir un videojuego o una consola como regalo navideño siempre es una grata sorpresa. Este momento mágico ha quedado registrado en varios videos donde niños se llenan de felicidad al darse cuenta de que por fin tienen en sus manos ese título o sistema que tanto desearon por meses.

La Navidad de 2021 no fue una excepción, pues también dejó muy buenos momentos a algunos jóvenes jugadores. Este es el caso de un usuario de Twitter que compartió un video donde captó la reacción de su hijo al recibir como regalo el Xbox Series X edición especial de Halo Infinite.

Como imaginas, el chico explotó de emoción al ver el obsequio y su reacción no pasó desapercibida por la comunidad ni por algunos directivos de Xbox, quienes compartieron el momento especial en redes sociales.

En Internet circulan varios videos de niños que enloquen al momento de descubrir que recibieron como regalo esa consola que tanto querían. La historia se volvió a repetir, pero en esta ocasión con un Xbox Series X.

Ana Sánchez compartió un video donde se ve como regala la consola de nueva generación a su pequeño hijo y a su esposo. Les pide que cierren los ojos para abrir el paquete y así puedan ver la sorpresa. Como imaginas, los 2 se llenan de emoción al ver la caja de la consola y empiezan a saltar.

Posteriormente, el chico se tira en un sillón y abraza la caja de la consola totalmente lleno de alegría. Ivan, su padre, explicó que fue un regalo que su esposa les hizo tanto a él como a su hijo, así que publicó un mensaje para agradecérselo en Twitter.

Al mismo tiempo, compartió la historia con los jugadores y diversos directivos de Xbox, quienes se mostraron emocionados al ver la reacción del chico. Aaron Greenberg, gerente de marketing de Xbox, compartió el video y afirmó que amó el momento.

What a surprise from my wife @sanchezana_ to me and my son. We are stunned 😳 thank you so much! Your an amazing wife and Mom! @aarongreenberg @XboxP3 @Halo @PlutonForEver and thank you @xbox team for making this sweet console that was impossible to find 💚💚💚 pic.twitter.com/EypRngZARN