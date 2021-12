Están regalando la trilogía de Tomb Raider ; así puedes conseguir los juegos gratis

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Por suerte, algunas de ellas nos dejan bombazos realmente emocionantes antes de partir. Tal es el caso de la promoción de Navidad de la Epic Games Store, la cual terminó regalando la trilogía de Tomb Raider.

Lo que pasa es que Tomb Raider Trilogy es el último de los regalos de Navidad de la Epic Games Store. Este paquete es perfecto para quienes no hayan podido probar alguna de las nuevas aventuras de Lara Croft, puesto que incluye copias de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. En otras palabras: incluye la más reciente trilogía desarrollada por Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix.

Utiliza nuestro código de creador: LEVELUP_COM

A diferencia de otros juegos de la promoción de Navidad, Tomb Raider Trilogy estará disponible por más tiempo. Hasta ahora los juegos únicamente se podrían adquirir gratis durante 24 horas; sin embargo, Tomb Raider estará disponible durante una semana. Así pues, tienes hasta las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, del jueves, 6 de enero.

La buena noticia es que si reclamas tu copia de Tomb Raider Trilogy podrás descargar cada uno de sus juegos cuando quieras. Es decir: formarán parte de tu colección para siempre.

¿Cómo conseguir Tomb Raider Trilogy gratis?

Da clic aquí para ir a la página de Tomb Raider Trilogy en la Epic Games Store

Da clic en el Botón Obtener en la parte derecha de la pantalla

Te aparecerá una pantalla con la información de la compra

Presiona Realizar Pedido

Repite los pasos con Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider

Puedes ver Tomb Raider Trilogy en acción en el siguiente trailer:

Se esperan más regalos en Epic Games Store

Cabe mencionar que la trilogía de Tomb Raider es el último regalo de Navidad de la Epic Games Store. Así pues, mañana no habrá un regalo diferente en la tienda de juegos para PC.

Dicho lo anterior, no se espera que sea el fin de los regalos en la Epic Games Store. De hecho, a partir del próximo jueves a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, podrás descargar otro juego gratis: Gods Will Fall.

Así pues, si bien Epic Games no ha reafirmado sus planes de regalar juegos semana tras semana durante todo 2022, parece que la promoción continuará hasta ahora. Así pues, tendremos muchas oportunidades de ampliar nuestra colección de juegos para PC sin tener que desembolsar ni un centavo.

Los regalos seguirán

¿Qué te pareció este regalo? ¿Fue tu favorito de todos los regalos de Navidad de la Epic Games Store? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con la Epic Games Store.

Video relacionado: TOP 5: Lo más decepcionante de 2021