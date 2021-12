Artistas celebran 5.º aniversario de Pokémon GO con bellas postales oficiales

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

El año 2021 está por acabar, pero fue uno que quedará en el recuerdo como uno muy especial para Pokémon GO y sus usuarios, pues en él se celebró su 5.º aniversario. Hubo grandes celebraciones en el título, pero Niantic sigue festejando en todo el mundo y la última del año servirá también para recibir 2022.

La celebración en cuestión se anunció en los últimos días de 2021 y está enfocada en Japón. Niantic colaboró con 5 artistas para crear ilustraciones conmemorativas del 5.º aniversario de Pokémon GO, que se festejó a mediados de 2021.

Entérate: ya está disponible una nueva camiseta de LEVEL UP, corre por la tuya.

Las ilustraciones corrieron por cuenta de los artistas SUSHIO, Inio Asano, Akasaka, TAO y Hirotaka Tanaka y presentan a decenas de Pokémon conviviendo entre ellos y compartiendo el mismo mundo con entrenadores. Todas las imágenes parecen capturadas con un objetivo o lente de ojo de pez.

"Bajo el mismo cielo, en la misma tierra. En este mundo, caminando con Pokémon. Muchos más encuentros y descubrimientos esperan a todos los entrenadores", es el tema principal del proyecto.

Niantic está exhibiendo las geniales postales en Japón

Como parte de esta colaboración, habrá una exposición al aire libre que aparecerá en varias partes de Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka a finales de 2021 e inicios de 2022. La mayoría estará ubicada en las inmediaciones de las estaciones del metro o del tren JR, la exposición también estará disponible en algunos Pokémon Center.

Asimismo, habrá una campaña en Twitter que permitirá a algunos afortunados que compartan el mensaje recibir un conjunto de las 5 ilustraciones de 5.º aniversario enmarcadas. Por otro lado, los Pokémon Center regalarán estampas de las ilustraciones a los visitantes que hagan compras de más de ¥2000 JPY.

A continuación te dejamos con una galería de las 5 imágenes.

Por si te lo perdiste: por primera vez, Niantic celebrará en México un evento oficial de Pokémon GO.

Estas 5 ilustraciones celebran el 5.º aniversario de Pokémon GO

















¿Qué te parecieron las postales? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible en dispositivos móviles. Puedes encontrar mas noticias relacionadas con este título si visitas nuestro minisitio dedicado a él.

Video relacionado: Pokemon GO - Tráiler "Together We Raid"

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente