¿Cuáles fueron los mejores juegos para Switch de 2021?

Uno de los puntos que más debemos agradecer del 2021 es que, después de un 2020 muy desolado en la industria, nos ofreció un gran número de títulos que conquistaron a todos los usuarios del Switch. Debido a esto, Metacritic compartió una lista con los mejor valorados del año.

Metroid Dread también fue uno de los mejor calificados

Estamos a un par de días de decirle adiós a 2021, pero sin duda lo recordaremos siempre por todos los grandioso títulos que nos compartió a lo largo de sus 12 meses. Por supuesto que no solo hablamos de aquellos que fueron del gusto del público, sino de los reconocidos por la crítica especializada.

En esta lista, compartida por Metacritic, podemos ver los 13 juegos mejor calificados para la consola híbrida, la cual nos da una idea de todo lo que pudimos disfrutar durante el año.

Aquí la puedes ver:

1.- The House in Fata Morgana - Dreams of the Revenants Edition- 96

2. Tetris Effect: Connected- 95

3. Super Mario 3D World + Bowser's Fury89

4. Death's Door89

5. Dusk88

6. Fez88

7. Overcooked! All You Can Eat88

8. Monster Hunter Rise88

9. Metroid Dread88

10. Quake Remastered87

11. Unpacking87

12. The Great Ace Attorney Chronicles87

13. There is no game: Wrong dimension87

Como pudiste observar, el juego mejor valorado de la consola es The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition, juego que llegó este año al Switch, pero que desde hace tiempo ya había sido publicado en PlayStation 4, PS Vita, Nintendo 3DS y PC.

Además, no deja de sorprender que Tetris Effect: Connected consiguiera el segundo lugar y superará a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, el juego más vendido de Amazon en este año.

¿Qué te parecen los títulos de la lista? Cuéntanos en los comentarios.

