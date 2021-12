Zelda, Mario Party y más; varios juegos para Switch tienen hasta 45% de descuento

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Nintendo Switch tuvo un montón de lanzamientos importantes en 2021. Es muy probable que te hayas perdido uno de ellos, pero que tengas la intención de añadirlo a tu colección. Si es así, te alegrará saber que varios de ellos tienen descuento en Amazon México.

Lo que pasa es que, en las últimas horas, Amazon México ha estado ofreciendo descuentos en varios lanzamientos para Switch. Entre las promociones se encuentra la oportunidad de conseguir juegos como New Pokémon Snap, WarioWare: Get it Together! Y The Legend of Zelda: Skyward Sword se pueden encontrar hasta con 45% de descuento.

Puedes ver los descuentos que nos llamaron la atención a continuación:

NOTA: LEVEL UP forma parte del programa de afiliados de Amazon México y recibe una comisión en compras realizadas por medio de los enlaces utilizados en esta publicación. Ninguno de los productos mencionados en la publicación fueron establecidos por las marcas o la tienda y no hay contenido patrocinado por las mismas.

Cabe mencionar que se desconoce por cuánto tiempo estarán disponible estas promociones.

Y tú, ¿piensas aprovechar alguno de estos descuentos? ¿Cuál es el juego de Switch que estás esperando comprar? Cuéntanos en los comentarios.

