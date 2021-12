Among Us: habrá 3 Nendoroid de los tripulantes y ya puedes apartarlos

Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram

Among Us años después de su estreno logró cautivar a las masas en 2020 gracias a la divertida propuesta que brindó en medio del aislamiento por la pandemia. Gracias a este éxito, el título indie ha continuado creciendo y hace unos meses incluso se anunciaron geniales figuras Nendoroid de los tripulantes y las buenas noticias son que la espera ha sido corta y ya podemos ver la versión final.

Como te comentamos meses atrás, Good Smile Company anunció que convertiría a los tripulantes de Among Us en bonitos Nendoroid. En aquel tiempo se presentó el modelo prototipo (en gris) de uno de ellos, pero ahora sabemos que en realidad habrá 3 diferentes versiones, de los tripulantes rojo, cian y negro.

Ya puedes preordenar los Nendoroid de Among Us

Como puedes ver en las imágenes de abajo, las figuras recrean con fidelidad el diseño de los personajes que se pueden ver en el juego e incluso pueden desacoplarse por la mitad para poner la pieza de un hueso para que simule que el tripulante fue víctima del impostor.

Cada figura tiene un precio de ¥3900 JPY (alrededor de $34 USD, envío no incluido) y contiene además una pieza de la mano para hacer el icónico gesto para pedir silencio, así como una estampa de brillo, que puede pegarse al casco del tripulante para convertirlo así en el impostor.

Las figuras ya pueden preordenarse a través de la tienda en línea de Good Smile Company. Te recordamos que la tienda de Norteamérica no hace envíos a México ni otros países de Latinoamérica, pero la versión mundial sí. El periodo de preventa estará disponible hasta el 2 de marzo de 2022 a las 9:00 PM (hora de la Ciudad de México). Los envíos comenzarán a hacerse en septiembre de 2022.

Eso no es todo, Good Smile Company también lanzará camisetas y camisas con diseños de los diferentes tripulantes de Among Us. Las camisetas tienen un precio de ¥4,180 (aproximadamente $36 USD) y las camisas tienen un valor de ¥9,680 (alrededor de $84 USD). Se espera que estos productos comiencen a enviarse en marzo de 2022.

En esta página puedes checar todos los productos de Among Us que lanzará Good Smile Company.

Camiseta y camisa de Among Us (imágenes vía Good Smile Shop)

¿Qué te parecieron los coleccionables de Among Us? Cuéntanos en los comentarios.

Among Us está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC y móviles. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

