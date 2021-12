Exdirector de PlayStation lidera una importante intención de compra en la industria

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Jack Tretton es uno de los personajes más importantes en la historia de PlayStation pues estuvo ahí cuando Sony tomó la decisión de apostar por el sector de las consolas y ascendió hasta convertirse en presidente y director de lo que fue DSony Computer Entertainment America de 2006 a 2014. A 7 años de su salida de PlayStation, el directivo está de regreso y lidera una intención de compra importante en la industria de los videojuegos.

Un reporte de Bloomberg reveló que PowerUp Acquisition Corp., compañía especializada en adquisiciones con valor de $225 MDD, cuyo director general es Jack Tretton, presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores sus intenciones de adquisición. De acuerdo con la información, la primera opción de esta compañía es realizar una operación en el sector de los videojuegos y por el momento esa será su prioridad, sin embargo, también notificó que en caso de que no se llegue a un acuerdo, optarán por otro tipo de adquisiciones.

En este caso, la compañía se trata de una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) o sea una empresa sin actividad operativa, pero cuyas acciones están planeadas para adquisiciones o fusiones, así que también podría tratarse de un agente importante de negociación en operaciones en la industria del gaming.

Jack Tretton, the former CEO of Sony Computer Entertainment America who helped make the PlayStation a popular gaming console, is leading a $225 million SPAC that’s pursuing a deal in the video-game industry https://t.co/KT5BGmC0qd