PUBG: NEW STATE tendrá un nuevo mapa en 2022; ve sus primeras imágenes

PUBG: NEW STATE se convirtió en un éxito inmediato con más de 23 millones de descargas en su primera semana. Krafton quiere agradecer el apoyo de la comunidad, así que ya prepara atractivas novedades y mejoras que llegarán a lo largo de 2022.

El estudio quiere que los fans estén satisfechos con la calidad que ofrece el título y con el servicio general que ofrece en dispositivos móviles. Asimismo, quiere darle variedad a las partidas, por lo que ya trabaja en un nuevo mapa.

Esta zona de combate llegará el próximo año y por fin pudimos darle el primer vistazo gracias a unas imágenes que se liberaron recientemente. Para cerrar con broche de oro el año, el estudio ofrece un genial regalo para todos los jugadores.

Por medio de un comunicado, el estudio agradeció a la comunidad por todo su apoyo a PUBG: NEW STATE. Reveló que el lanzamiento del juego fue un gran desafío, pero que están muy contentos por la recepción que tuvo.

Asimismo, comentó que ya hay una hoja de ruta planeada para 2022 con mejoras, ajustes y novedades. Prometió que las primeras de ellas llegarán durante los 2 primeros meses del próximo año, pero por ahora no detalló de cuáles se tratan.

Sabemos que habrá una nueva zona de combate a mediados de 2022. Para celebrar el fin de año, Krafton compartió las primeras imágenes que nos dejan ver el mapa y algunas de sus locaciones clave.

“Aunque estamos preparando muchas actualizaciones e hitos para el año próximo, una de nuestras prioridades de cara a 2022 es continuar realizando actualizaciones y mejoras para cumplir y superar sus expectativas dentro y fuera de los campos de batalla”, afirmó en el comunicado. Abajo te dejo las imágenes:

Hay buenas noticias para toda la comunidad de PUBG: NEW STATE, pues Krafton preparó un regalo para darle la bienvenida al 2022. Se trata de una caja sorpresa con 6 medallas de pollo y 3 boletos de cofre Royale.

¿Cómo conseguirlo? Es muy sencillo, pues únicamente debes visitar este enlace y usar el cupón HAPPYNEWSTATE. Toma en cuenta que el regalo estará disponible desde el 1 al 10 de enero.

Thank you Survivors for all the love and support you've shown for PUBG: NEW STATE! 🙏

We will strive to develop and provide an even better game in 2022.



Read the full letter to learn more about our plans ahead: https://t.co/gcchPNiqcR#PUBGNEWSTATE #HappyNewYear pic.twitter.com/ffvfewcx7Z