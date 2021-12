Shuhei Yoshida, de PlayStation, revela su GOTY y sus indies favoritos de 2021

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Shuhei Yoshida, expresidente de Sony Worldwide Studios y actual jefe de PlayStation Indies, es una figura muy importante en la compañía y en la industria en general. Así que algunos jugadores lo han cuestionado sobre sus juegos favoritos de 2021.

Para dar una respuesta, el directivo uso el blog de PlayStation y su cuenta de Twitter, donde reveló su GOTY y sus indies favoritos del año. Yoshida reveló que en 2021 tuvo la oportunidad de jugar más, así que tiene bastantes recomendaciones para los jugadores.

Entérate: todo un caballero: Shuhei Yoshida felicita a Xbox por el estreno de Halo Infinite

Estos fueron los juegos favoritos de Shuhei Yoshida en 2021

Yoshida sorprendió a sus seguidores de Twitter, pues reveló el juego que se convirtió en su GOTY de 2021. El creativo confirmó que Returnal fue su juego favorito del año. Parte de la comunidad celebró su elección y resaltó el trabajo que hizo Housemarque.

En una publicación especial, el directivo reveló los 12 juegos indie que cree que brillaron a lo largo de todo el año. La lista inicia con Ender Lilies: Quietus of the Knights, pues Yoshida cree que el juego es hermoso.

También resaltó las propuestas únicas de títulos como Chicory: A Colorful Tale y Doki Doki Literature Club Plus!, que calificó como sorpresas y aventuras fascinantes. Recomendó jugar otras atractivas propuestas, como F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Hades y Kena: Bridge of Spirits.

Yoshida reveló que este año se divirtió mucho con Among Us y afirmó que fue una de las mejores experiencias multijugador que tuvo. Asimismo, se emocionó con la acción de Solar Ash, Death’s Door y más juegos. Abajo te dejo su lista de favoritos:

Returnal

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Chicory: A Colorful Tale

Doki Doki Literature Club Plus!

Puzzling Places

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Hades

Kena: Bridge of Spirits

Song in the Smoke

Jett: The Far Shore

Death’s Door

Solar Ash

Among Us

My 12 favorite indie games on PlayStation for 2021 https://t.co/bS2UmaJPik — Shuhei Yoshida (@yosp) December 30, 2021

Por si te lo perdiste: “Disfrutaré visitar México”, Shuhei Yoshida felicita a Xbox por Forza Horizon 5

Te recomendamos visitar este enlace si quieres conocer todas las noticias relacionadas con PlayStation 5 y sus próximos juegos.

Video relacionado: reseña PlayStation 5

Fuente