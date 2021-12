Fans piden el regreso de Henry Cavill como Superman y seguro tú también te unirás

Editorial: Cine / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Fue en 2013 cuando DC Comics nos presentó al nuevo Superman interpretado por Henry Cavill en El Hombre de Acero. Desde entonces, los seguidores del héroe quedaron fascinados con lo que el actor logró hacer. Sin embargo, parece que cada vez se aleja más del papel, por lo que los fans están llevando una iniciativa para que regrese.

Cavill ha dado vida a Superman, además de la película mencionada, en Batman v Superman: Dawn of Justice y en La Liga de la Justicia (ambas versiones), lo que ha sido suficiente para que los amantes de DC lo consideren como el Superman más icónico hasta la fecha.

Ahora, el actor está comprometido con su papel en la serie de The Witcher (como Geralt de Rivia) y cada vez se ve más alejado del hombre de acero. Esto ha orillado a sus seguidores a comenzar una iniciativa en redes sociales, con el hashtag #MakeMOS2withHenry, para conseguir el regreso del actor.

Aquí lo puedes ver:

Let's Do This Together 💪🏻



Spread the word#MakeMoS2WithHenry pic.twitter.com/rhVzSd2Jk5