¿Quieres personajes de Mortal Kombat en MultiVersus? Su director te pide elegir 2

Una de las grandes sorpresas que recibimos este 2021 fue el anuncio de MultiVersus, el juego inspirado en Super Smash Bros. pero con caras conocidas de WarnerMedia. Cada vez se conocen más personajes que se incluirán en el roster, y el director del juego te pregunta a cuáles personajes de Mortal Kombat te gustaría ver en él.

Warner Bros. Interactive se mantiene trabajando en su próximo e interesante juego de luchas conocido como MultiVerse, el cual te permitirá elegir entre un gran elenco para enfrentarte en batallas alocadas, tales como las que ofrece Nintendo con su franquicia.

A pesar del enorme número de personajes que ya se confirmaron para el título, como Shaggy, Batman, Superman, Arya Stark, Harley Quinn, Wonder Woman y Bugs Bunny, entre otros, era bastante extraño que no se mencionaran a algunos de Mortal Kombat, franquicia importante de la compañía.

Para fortuna de todos los que aún esperan alguna sorpresa, el director del juego, Tony Huynh, publicó recientemente un tweet donde le pide a los fans que elijan 2 personajes de Mortal Kombat que les gustaría ver en MultiVersus.

Aquí lo puedes ver:

I’m definitely not saying it’s going to happen, but if you were going to pick 2 MK characters to join @multiversus which ones would you pick?