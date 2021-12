¿Dragon’s Dogma 2? Director de DmC V prepara nuevo proyecto y podría anunciarse en 2022

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Dragon’s Dogma es un RPG que Capcom lanzó en mayo de 2012 que, sin ser perfecto, resultó ser una grata sorpresa que se ganó muchos fans. Desde entonces hay quienes están pidiendo a gritos una secuela y parece que 2022 podría ser el año en el que se cumpla este deseo.

Lo que pasa es que Hideaki Itsuno, director de Dragon’s Dogma, compartió un mensaje en redes sociales en sus fans. Se trata de un tweet corto en el que deseó un feliz año 2022 y aseguró que el “siguiente proyecto” ha progresado durante los últimos 12 meses e invitó a sus seguidores a estar al pendiente de su revelación.

Happy new year 2022! The next project is definitely ahead of last year. Please look forward to it.