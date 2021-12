Un indie de plataformas increíblemente divertido está disponible gratis por tiempo limitado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Hay juegos independientes increíblemente divertidos que merecen que les des una oportunidad. En LEVEL UP estamos seguros de que uno de ellos es Toree 3D, un plataformero que recuerda a la era de PlayStation y que es increíblemente divertido. Este título y su secuela son increíblemente baratos, por lo que creemos que deberías comprarlos, pero si no te animas, te alegrará saber que puedes conseguir uno de los 2 gratis.

Siactro, creador de Toree 3D y Toree 2, publicó un tweet en el que confesó estar muy agradecido con todos los que le han dado apoyo. Es por esto que decidió responder con un gesto muy bonito: poner Toree 3D con 100% de descuento por tiempo limitado.

La promoción estará disponible desde hoy, 31 de diciembre, hasta el 8 de enero de 2022. Para aprovecharla solo necesitas tener una cuenta de Itch.io, iniciar sesión, ir a este enlace y añadirlo a tu colección. Una vez que lo hagas podrás descargarlo a tu PC.

¿No te gusta Itch.io? Lamentablemente la promoción sólo está disponible en esa plataforma. Si te sientes más cómodo comprando en Steam, ahí puedes obtenerlo por tan solo $0.99 USD ($13.39 MXN). También tiene una versión para Switch que se ofrece a cambio de $21.99 MXN. Un pequeño gasto para un juego que te hará pasar un buen rato.

