The Last of Us: por fin confirman el apellido de Ellie y es un homenaje a la historia del gaming

The Last of Us es una franquicia con personajes entrañables y por eso es natural que los fans se pregunten por sus nombres completos. El apellido de Ellie, la estrella de esta historia, era considerado un misterio, por lo que muchos se alegrarán que ya por fin se confirmó.

En su cuenta de Twitter, Neil Druckmann anunció que el apellido de Ellie es Williams. Con esto, toda la comunidad por fin sabe cuál es el nombre completo de este emblemático personaje que ya dejó huella en el mundo del gaming.

Lo mejor de todo es que Druckmann confirmó que el apellido de Ellie es un homenaje a la industria del gaming. Lo que pasa es que eligió ese nombre para la protagonista de The Last of Us ya que es el mismo que el de los fundadores de Sierra On-Line: Ken y Roberta Williams.

Fun fact: Eliie’s last name is a homage to Ken & Roberta Williams. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 29, 2021

¿Apenas se conoce el apellido de Ellie? Sí y no

Si eres fan de The Last of Us, no te sorprenderá saber que Williams es el apellido de Ellie. Después de todo, existían referencias al respecto en el manual japonés del lanzamiento original de The Last of Us. También está el hecho de que en Left Behind, Ellie escribe su apellido en una computadora y ahí se revela que es un nombre de 8 letras, lo que apuntaba a que fuera Williams.

Dicho lo anterior, hasta ahora ningún miembro de Naughty Dog había nombrado al personaje como Ellie Williams de forma pública. De forma contraria, en The Last of Us: Part II y en un parte del primer juego podemos ver que el apellido de Joel es Miller. Por esta razón, muchos dejaban la puerta abierta a la posibilidad de que el apellido de Ellie fuera otro y no consideraban Williams como canon.

De este modo, las declaraciones de Druckmann en Twitter ponen fin a toda discusión o especulación: el apellido de Ellie es Williams y eso es canon.

