Exdesarrollador de CoD arremete contra la serie; cree que trata a los jugadores como "clientes"

Call of Duty no está pasando por un buen momento. Sí, Call of Duty: Warzone es un éxito, pero su nuevo mapa ha sido criticado duramente, mientras que Vanguard parece haber pasado sin pena ni gloria. Esto no ha pasado desapercibido entre execrativos de la serie y uno de ellos cree que es momento de que Call of Duty se renueve.

Robert Bowling, quien fue estratega creativo de Infinity Ward de entre 2006 y 2021, habló sobre el presente y futuro de la franquicia. En su cuenta de Twitter, el creativo reconoció que la serie está en uno de sus puntos más bajos y que tiene que empezar a construir desde los escombros.

De acuerdo con el creativo, Activision dejó de tratar a los jugadores como una comunidad para verlos como clientes. Es por esto que tienen que cambiar el enfoque para concentrarse en el gameplay y en lo que opinan los jugadores y no los estudios de mercado.

“Es hora de construir desde los cimientos. Necesitamos más que una iteración, necesitamos una revitalización. Volver a centrarnos en el núcleo del juego y no en las pasarelas de contenido.

Solíamos tratar a nuestros jugadores como comunidad y no como consumidores. Solíamos traerlos al estudio para que nos dieran su opinión sobre los mapas, no [buscábamos análisis de mercado]”, explicó.

