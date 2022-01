Más de 40 compañías cancelan su participación presencial para el CES 2022

Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

Para los jugadores de la vieja guardia, el evento Consumer Electronic Show (CES) es conocido pues era en él donde se presentaban compañías como Nintendo, SEGA, Sony y Microsoft con sus propuestas para el mundo de los videojuegos, claro, en un mundo previo al E3. Aunque los caminos se separaron, el CES siguió pero también se ha visto impactado por la pandemia y justo ahora que se buscaba un gran regreso, los planes se están viniendo abajo por la cancelación de muchas compañías.

El CES 2022 estaba planeado para llevarse a cabo de forma híbrida del 4 al 8 de enero con las fases presenciales en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, estos planes se realizaron antes de que la variante Ómicron del COVID-19 hiciera de las suyas y dado que los contagios en Estados Unidos han ido a la alza de forma dramática, compañías importantes han decidido dar un paso hacia el costado. De acuerdo con información de QORE, más de 40 compañías han cancelado sus planes para CES 2022 para evitar riesgos innecesarios para su personal.

El detalle en cuestión es que entre las compañías que cancelaron su participación para la fase presencial -la cual causó mucha expectativa- están Meta (Facebook), Amazon, Microsoft, Google, Twitter, Lenovo, GM, Intel y T-Mobile, entre otras. Claro que esto no significa que no estén en el evento, pues en cada caso se optó por hacer presentaciones digitales pero esto no quita que la expectativa era regresar al formato presencial.

CES 2022 will be closing one day early, and the in-person event will take place in Las Vegas on Jan. 5-7, 2022.



Those that are unable to travel for CES 2022 have the flexibility to join digitally, with access to more than 40 conference sessions. https://t.co/aEboEA7G3r