¡Épico! La ciudad Seattle recibe el año nuevo con una canción de Halo 2

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros / Telegram / WhatsApp

El mundo entero se preparó para recibir el año nuevo con los brazos abiertos y con la esperanza de que los próximos 12 meses estén llenos de alegría. Naturalmente, cada país y ciudad le dio la bienvenida al 2022 con su propio estilo; desde fuegos artificiales que iluminaron el cielo hasta conciertos con estrellas internacionales. Sin embargo, la forma en que la ciudad de Seattle, Estados Unidos, inauguró el nuevo ciclo llamó la atención de los gamers de todo el planeta.

Como recogió Tom Warren, editor del portal The Verge, la emblemática torre Space Needle de la ciudad de Seattle, Washington, se iluminó y reprodujo el emblemático tema principal de Halo 2 durante el último minuto de 2021. Una vez que el reloj marcó la medianoche y oficialmente el nuevo año ya estaba entre nosotros, los ciudadanos pudieron escuchar la canción Halo de la cantante y actriz Beyoncé.

Seattle went all Halo 2 🎸 for New Year’s Eve pic.twitter.com/rStRSUbsoC