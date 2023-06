Super Mario Bros. La Película: Jack Black interpreta Peaches, la canción de Bowser, en un concierto

Super Mario Bros. La Película conquistó los corazones de grandes y chicos desde su estreno a inicios de abril. El festival de referencias y una historia divertida fueron los ingredientes del éxito. Eso sí, Peaches, el icónico tema que canta Bowser en un momento del filme, se robó la atención y fue un éxito en plataformas de música. Ahora, Jack Black finalmente lo interpretó en un concierto en vivo.

Desde que la cinta animada de Illumination, Universal Pictures y Nintendo llegó a los cines del mundo, la canción interpretada por el Rey de los Koopa ganó visibilidad en redes sociales y rápidamente se coló en las listas de popularidad. Poco después, Jack Black, actor que interpreta al villano, cantó el tema en un video oficial.

Pasó poco tiempo para que la famosa celebridad de Hollywood interpretara Peaches en vivo. Ese momento épico y emocionante tuvo lugar durante el concierto del décimo aniversario de The Game Awards celebrado en el escenario del Hollywood Bowl durante el pasado fin de semana.

Luego de una jornada llena de melodías icónicas de videojuegos, Jack Black puso un pie en el escenario para cantar junto a la orquesta el tema Peaches mientras lucía un traje verde y un gorro con tonalidades rojas en referencia a Bowser. Como era de esperar, los asistentes expresaron su emoción en todo momento.

Adicionalmente, el famoso actor y músico cantó junto a su compañero Kyle Gass el tema Video Games de Tenacious D. Sin duda, una noche para el recuerdo.

