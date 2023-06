Perfect Dark sigue en etapas tempranas de desarrollo y tardará años en llegar

El nuevo Perfect Dark fue revelado en 2020; sin embargo, no hemos tenido noticias ni avances importantes sobre el proyecto durante todos estos años. Gracias a un nuevo reporte, sabemos que el juego sigue en etapas tempranas de su desarrollo, así que aún tardará bastante en llegar.

Exempleados de The Initiative hablaron con IGN y confirmaron lo que muchos temían: el proyecto fue revelado demasiado proyecto. Incluso, un desarrollador afirmó que el juego fue presentado cuando aún no tenían idea de qué tipo de título harían.

El desarrollo de Perfect Dark ha sido complicado y no debutará pronto

“Ni siquiera habíamos definido ninguna de nuestras mecánicas básicas de gameplay. Ni siquiera sabíamos realmente qué tipo de juego estábamos haciendo”, afirmó un exempleado de The Initiative cuando se le preguntó sobre la revelación de Perfect Dark.

De acuerdo con 13 fuentes familiarizadas con el proyecto, The Initiative ha hecho poco progreso desde entonces. El reporte habla sobre problemas como la pandemia, desacuerdos internos, pérdida de desarrolladores y otras situaciones que han afectado de forma importante al proyecto.

Se especifica que la asociación con Crystal Dinamics ha ayudado; sin embargo, se aclara que Perfect Dark aún está en una etapa temprana de desarrollo. Así pues, los jugadores deberán esperar varios años más para disfrutarlo.

Extrabajadores también revelaron ciertos problemas con los encargados del proyecto, que tuvieron dificultades para definir una visión clara para el título cuando Certain Affinity estaba involucrado en él. Así que hubo una lucha interna relacionada con la visión creativa del juego, lo que generó varios reinicios.

"No es que no supiéramos lo que queríamos, es que no parábamos de hacer cosas que no eran lo que queríamos. Lo hacíamos una y otra vez. Los niveles que teníamos cuando me fui no eran los mismos que teníamos 3 meses antes o 3 meses antes. No sé por qué la gente seguía pulsando el botón de reinicio. Eso contribuyó a la sensación de que no avanzábamos. La gente volvía a empezar", afirmó un creativo.

"Yo culpo a The Initiative. No culpo a nuestros socios de desarrollo. Optamos por no responsabilizar a nadie de la visión y dejamos que la gente siguiera probando cosas”, comentó otro desarrolaldor.

Esta situación hizo que empleados clave de The Initiative decidieran abandonar sus puestos, lo que generó un éxodo de talento que complicó aún más las cosas. Empleados de Crystal Dinamics revelaron que recibieron un trabajo “sin cimientos”, así que prácticamente tuvieron que empezar de nuevo en 2022 para llevar el proyecto a Unreal Engine 5.

Desde entonces, se ha progresado de manera lenta, pero de mejor forma que antes. El reporte asegura que Xbox se ha mantenido un tanto al margen de los problemas internos debido a sus políticas de independencia. Un desarrollador incluso afirmó que la compañía únicamente les da dinero para poder continuar.

