VALORANT: Fnatic supera a Evil Geniuses y se corona en el VCT 2023 Masters Tokyo

El VALORANT Champions Tour 2023: Masters Tokyo llegó a su fin y ya tenemos al gran campeón: Fnatic superó a Evil Geniuses y se convirtió en el campeón del torneo. Este fin de semana se disputó la gran final y Fnatic logró coronarse con un excelente 3-0 frente a su rival.

Se trata de un gran logro para la escuadra competitiva, pues tuvo un gran camino en el torneo con grandes momentos y algunos tropiezos. Pese a todo, logró obtener otro título internacional de forma consecutiva, lo que sin duda le dará aún más peso a su nombre.

Equipos como Evil Geniuses y Paper Rex dieron lo mejor de sí durante todo el torneo; sin embargo, fueron superados por Fnatic en la recta final. Después de varias semanas de competencia, Fnatic se alzó con la copa y con los $350,000 USD del primer lugar.

Por su lado, Evil Geniuses y Paper Rex se llevaron sus premios de $200,000 USD y $125,000 USD por el segundo y tercer lugar, respectivamente. Jake 'Boaster' Howlett, líder de Fnatic, y el resto de su escuadra celebraron en grande su victoria, que los posiciona como los mejores del circuito en la actualidad.

“¡Ganamos nuestro segundo trofeo! Se siente increíble y todos hemos dado un gran paso adelante en este torneo. Estoy agradecido con la multitud loca que nos animó y con todos los fanáticos de todo el mundo”, escribió Nikita "Derke" Sirmitev tras la victoria.

Fnatic tuvo un dominio durante la gran final, así que toda la organización celebró en grande en redes sociales. Abajo puedes ver algunos de los mejores momentos del cierre de VCT 2023 Masters Tokyo:

We won our second trophy! Back to back! Feels amazing and everyone stepped up really well this tournament



I’m thankful for the insane crowd who cheered for us and all the fans around the world.



Super proud of myself and the team! Thank you everyone ❤️ pic.twitter.com/LxeMpQK7JW