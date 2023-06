“Esperamos dar la mejor versión”, devs justifican el debut digital de Alan Wake 2

Tras una larga espera, Alan Wake tendrá una secuela que debutará este otoño. Los fanáticos están emocionados, pero levantaron la ceja cuando Remedy Entertainment confirmó que el lanzamiento será sólo en formato digital. Si bien los desarrolladores ya dieron la explicación detrás de esta decisión, ahora creativos profundizaron más en el tema y compartieron nueva información.

En una entrevista con el portal Eurogamer durante el Summer Game Fest 2023, el director creativo Sam Lake y el director del juego Kyle Rowley hablaron de las motivaciones que orillaron al estudio a inclinarse por un lanzamiento sólo digital para Alan Wake 2.

¿Por qué Alan Wake 2 sólo debutará en formato digital? Devs lo revelan

Los creativos aseguraron que otra razón por la que prefirieron desechar el estreno en formato físico era para darle más tiempo a los desarrolladores para pulir la experiencia y hacer que el resultado final sin parches estuviera a la altura. Epic Games estuvo de acuerdo con esta decisión.

“Obviamente, como creativos, pasarnos sólo al [formato] digital nos da más tiempo para pulir el juego. Como una cantidad significativa de semanas, en realidad. Porque de lo contrario, el título que va en el disco tiene que poder jugarse sin un parche. No queríamos lanzar algo de lo que no estuviéramos orgullosos, y que no quisiéramos que los jugadores jugaran. Así que esperamos ofrecerles una mejor versión”, destacó Kyle Rowley.

Hace unas semanas, Remedy Entertainment confirmó que uno de los motivos por lo que dejaron atrás el formato físico era poder garantizar el precio de $59.99 USD en consolas y $49.99 USD en PC. Otra razón fue evitar la necesidad de que los usuarios que compren el disco tengan que realizar una descarga adicional para jugar.

“Finalmente, no queríamos enviar un producto en disco que requiriera una descarga; tampoco creemos que eso sea una gran experiencia”, afirmó el estudio en la sección de preguntas frecuentes del juego.

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con los argumentos de Kyle Rowley y Sam Lake? ¿Te molesta que el título debute sólo en formato digital? Déjanos leerte en los comentarios.

Alan Wake 2 estará disponible para Xbox Series X|S, PC (vía Epic Games Store) y PlayStation 5 a partir del 17 de octubre de 2023. Encontrarás más noticias relacionadas con él si das clic aquí.

