Gratis: están regalando un RPG inspirado en Darkest Dungeon y Slay the Spire

Te tenemos una noticia que alegrará tu inicio de semana: por tiempo limitado puedes conseguir gratis un RPG para PC que tiene reseñas muy positivas. Nos referimos a Ancient Enemy, título de Grey Alien Games que puedes conseguir sin costo sólo por algunas horas.

Para añadirlo a tu colección sólo debes visitar su página en GOG, tienda de juegos para PC que acaba de iniciar con su venta especial de verano. De esta forma te ahorrarás $178.99 MXN, que es el precio normal del título.

Toma en cuenta que únicamente tienes 48 horas para conseguirlo, así que te recomendamos que reclames el regalo cuanto antes. ¿No sabes qué es Ancient Enemy? No te preocupes, pues a continuación te lo explicamos.

You get a free game, you get a free game, everybody gets a free game!



