¿Cómo va el avance de Super Nintendo World en Florida? Aquí lo puedes ver

Uno de los proyectos más esperados por parte de los gamers en Estados Unidos es sin duda Super Nintendo World, el cual está construyendo su segundo espacio en suelo americano. El lugar elegido para el nuevo parque es Orlando, Florida, y parece que la construcción va a buen ritmo, por lo que te compartimos su avance.

Como seguramente recordarás, fue en febrero de este año cuando Super Nintendo World Hollywood abrió sus puertas, ofreciendo una experiencia única a los fans del Mushroom Kingdom.

Ahora, se acaba de compartir una nueva imagen que enseña a detalle cómo va el progreso del segundo parque en nuestro vecino del norte, por lo que estamos seguros que querrás darle un vistazo y aumentar tu hype por visitarlo en el futuro.

Aquí lo puedes ver:

In this nearly straight-down aerial view of Super Nintendo World

1 Grid of protective flooring

2 Mount Beanpole

3 Green sections of theming at Yoshi's Adventure pic.twitter.com/6svyYYiiUY