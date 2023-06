Nintendo of America anuncia las galletas OREO oficiales de Super Mario

Nos llegan buenas noticias para todos los seguidores de Super Mario, ya que Nintendo of América acaba de anunciar una nueva colaboración con OREO para traer las nuevas galletas de chocolate temáticas del fontanero más famoso del mundo.

Como seguramente recordarás, fue hace un par de meses cuando Microsoft regaló un Xbox Series S en forma de OREO gracias a una curiosa dinámica. Ahora, Nintendo ha querido utilizar las galletas para ofrecer algo que encantará a sus fans.

Gracias a esto, todos los interesados podrán conseguir las OREO de Super Mario que lucen muy deliciosas y las cuales fueron mostradas en un impresionante clip que debes escuchar a todo volumen.

Aquí te lo dejamos:

Sound on! OREO cookies are getting a limited edition Super Mario makeover! Which design is your favorite? #SuperMarioOREO



Learn more:https://t.co/BR8z0iqSoT pic.twitter.com/vRwhgZgctE