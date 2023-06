Prueba revela que Xbox sí quería destruir a PlayStation, pero en servicios de videojuegos

La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft se juega el todo o nada ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y las autoridades que revisan testimonios y pruebas para aprobar o desechar una orden judicial preliminar que pondría en entredicho la adquisición. La semana pasada, surgió información desde la polémica "demanda gamer" que presentó un correo enviado por Matt Booty en el que refería la intención de "sacar a PlayStation del negocio". Pues bien, la parte testada fue hecha pública hace unos momentos y aquí tienes los detalles.

Tom Warren de The Verge compartió el contenido sin testar del polémico correo enviado por Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios a Tim Stuart, director financiero de Microsoft. De acuerdo con la comunicación, fechada el 17 de diciembre de 2019, Matt Booty señala que Microsoft y Xbox están en un momento ideal para "gastar y sacar a Sony del negocio" pero no precisamente del de los videojuegos en general sino del sector servicios de gaming.

