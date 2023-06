Street Fighter 6: Saúl Mena, bicampeón de la Capcom Cup, triunfa en CEO 2023

Street Fighter 6 llegó a las tiendas a inicios de junio, por lo que ya empieza a protagonizar los nuevos torneos profesionales mientras la quinta entrega poco a poco queda atrás. Así pues, formó parte del evento principal del evento CEO Fighting Game Championships 2023 y ya le dio la bienvenida a un nuevo campeón.

CEO 2023 tuvo lugar el pasado fin de semana en Daytona Beach, Florida, Estados Unidos. Cientos de competidores se dieron cita en un intento de encontrar la gloria y llevarse a casa el título de campeón. Naturalmente, sólo los mejores lograron prosperar y llegar a las últimas consecuencias.

Los enfrentamientos del top 8 de Street Fighter 6 tuvieron lugar el domingo 25 de junio. Durante esa instancia del torneo, Goatgloat, Zeke, iDom, CABA, Sticky Fingers, Punk, Newphew y MenaRD se batieron en duelo en un intento de ganar el máximo galardón.

Tras una jornada llena de acción y momentos emocionantes, el estadounidense Alan “Newphe” Sun y el dominicano Saúl “MenaRD” Mena disputaron la Gran Final en un enfrentamiento cardiaco.

Thank you God.



Won the first major of Street Fighter 6 and the biggest tournament of my life over 1000+ players.



Grand Champion of CEO 2023.@banditsgaming_ pic.twitter.com/Ic8B0wslSP