La Velada del Año 3: la polémica Amouranth no asistirá por motivos de salud

La Velada del Año es un evento anual que cada vez causa más expectativas. La tercera edición se llevará a cabo en pocos días, pero desafortunadamente acaba de anunciarse que una de las más populares peleadoras no aparecerá.

Sí, estamos hablando de Kaitlyn Michelle Siragusa, mejor conocida en el mundo de Internet como Amouranth, que meses atrás confirmó que formaría parte del evento para pelear contra la streamer española Mayichi, pero lamentablemente esto no será posible.

No olvides seguirnos en Google News.

Video relacionado: resumen de noticias de la semana 20 de 2023

"Tiendo a mantener mis cosas médicas en privado", expresó la creadora de contenido. "Y habría mantenido mi actual situación alejada del ojo público, pero siento que les debo una explicación con respecto a unas cuantas apariciones de alto perfil canceladas".

Fue entonces que Hiragusa reveló que padece insuficiencia ovárica primaria, también conocida como falla ovárica prematura, una afectación a los ovarios, que les impide funcionar correctamente en mujeres menores a los 40 años.

La streamer mencionó que en los últimos meses ha experimentado perimenopausia o menopausia, por lo que se le han presentado diversos síntomas, tanto mentales como físicos. Dada la seriedad del asunto, Siragusa se ha sometido a un tratamiento médico basado en inyecciones, está experimentando malestar como efecto secundario.

Por si te lo perdiste: Amouranth lanzó un chat bot para que sus fans interactúen con "ella".

I tend to keep my medical stuff private —and I would have kept my current situation out of the public eye but I feel like I owe you all an explanation on account of a few cancelled high profile appearances…



I was informed in March that I have late stage ovarian failure.