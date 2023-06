Pete Hines cuestionó a Microsoft por doble discurso sobre exclusividades

Cuando Microsoft anunció la compra de Bethesda se pensó que habría videojuegos que pasarían a ser parte de su exosistema de gaming de forma exclusiva, después de todo nadie gasta miles de millones de dólares en el mercado para compartir con su competencia salvo situaciones específicas. Starfield fue la punta de lanza de esta nueva era y si bien se ha hablado mucho sobre los dimes y diretes de su exclusividad con Xbox, las decisiones de Microsoft y el cambio de discurso que se manejó tras el anuncio de compra de Activision Blizzard causó sorpresa y molestia en Pete Hines.

Durante la tercera audiencia del caso Activision Blizzard se reveló el contenido de un correo enviado por Pete Hines, vicepresidente de Bethesda y encargado de relaciones públicas y marketing, a los altos mandos de la compañía luego de que Microsoft hiciera público su compromiso de mantener los títulos de Activision en PlayStation y otras plataformas. El correo fechado el 10 de febrero de 2022 (compartido por Stephen Totilo de Axios) expone las dudas y la molestia de Pete Hines por la posición en que Microsoft dejó a Bethesda ante los medios de comunicación y el público en general.

"...you don't think a journo might find [Todd Howard] and press him on why the below is ok for COD or any Activision Blizzard game, but not TES6 or Starfield?"



Implication is that Elder Scrolls 6 would skip PlayStation. On Friday Phil Spencer testified it's too early to say