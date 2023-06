Skullgirls quiere ser políticamente correcto; censura arte de personajes y mucho más

Aunque lejos de la popularidad de franquicias como Street Fighter o Mortal Kombat, Skullgirls logró construir una base de jugadores muy sólida a lo largo de los años y ahora es considerado un título de culto. Además, llegó a nuevos horizontes con un spin-off para móviles. No obstante, una serie de cambios causó controversia y el enfado de un sector de la comunidad.

Sin duda, gran parte del encanto de Skullgirls proviene de su estilo artístico y su pintoresco cast conformado casi en su totalidad por personajes femeninos. Para bien o para mal, la sobresexualización de sus luchadoras y referencias a grupos reales son parte de su identidad.

El equipo está consciente de que algunos elementos de la franquicia pueden herir sensibilidades o considerarse inapropiados. Por ello, los desarrolladores tomaron la decisión de hacer ajustes pequeños en el arte, las líneas de diálogo, las paletas de colores y más.

Video relacionado: Skullgirls: Modo de historia

“A medida que miramos hacia el futuro de Skullgirls, reflexionamos sobre decisiones pasadas con respecto a cierto contenido que socavó muchas cosas que hacen que Skullgirls sea verdaderamente único y especial”, comentó MightyZug, director del juego.

El creativo afirmó que la más reciente ola de actualizaciones que llegó a consolas y dispositivos móviles realiza algunos cambios con el objetivo de “reflejar mejor nuestros valores y nuestra amplia visión para que Skullgirls avance”. Enseguida, proporcionó una descripción general de los ajustes que se hicieron.

MightyZug está consciente de que en el juego hay personajes que “expresan con seguridad su sexualidad”, pero reconoce que hay momentos donde son fetichizados o se les impone la sexualización. Además, comenta que existe representación de comportamientos predatorios no deseados, especialmente hacia los personajes más jóvenes.

As part of a global Skullgirls content update, we have adjusted several art assets in Skullgirls Mobile, Skullgirls 2nd Encore, and the Digital Art Compendium on all platforms.



You can read the full details and rationale behind these changes here:https://t.co/UGqqdvL3PD pic.twitter.com/YBCh5qdvOm