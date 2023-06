Indiana Jones combinará primera y tercera persona; Todd Howard quiso hacer este juego desde hace 10 años

En días recientes, el videojuego de Indiana Jones desarrollado por MachineGames y Bethesda cobró relevancia luego de confirmar que será exclusivo del ecosistema Xbox. La expectativa en torno a este título es alta pues la IP se presta de manera perfecta para un título de aventura de la más alta calidad y la información que ha surgido no ha hecho sino elevar el hype.

De acuerdo con información del insider Shpeshal Nick de XboxEra, el juego de Indiana Jones combinará las perspectivas en primera y tercera persona, algo común en los títulos de Bethesda como The Elder Scrolls y Fallout donde se trata de dar gusto al jugador pero también de ofrecer opciones de inmersión para sus mundos enormes. Asimismo, el reporte señala que será el primer título de MachinGames (responsables actuales de Wolfenstein) que apueste por la tercera persona.

Bethesda/Machinegames' Indiana Jones is something Todd Howard had been trying to get made for a decade. "Anyone who has seen the pitch has immediately said, 'oh my god, I have to play that game right now" -- Pete Hines email from 2021 (which is now evidence in FTC vs Microsoft) pic.twitter.com/MZi6i0MUL1