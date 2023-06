Fortnite tendrá inesperada colaboración con popular saga de Bethesda, según filtración

Fortnite tendrá una colaboración con una de las franquicias más populares de Bethesda, al menos así lo asegura uno de los dataminers más reconocidos del Battle Royale. Por si no lo recuerdas, Epic Games y la desarrolladora ya colaboraron anteriormente con contenido de DOOM, pero al parecer preparan otra gran sorpresa.

El filtrador iFireMonkey sorprendió a sus seguidores al revelar un paquete de contenido llamado Folk Evening, que no sería otra cosa que un inesperado crossover con The Elder Scrolls. Para ser más exactos, Fortnite recibiría pronto contenido de The Elder Scrolls Online.

Entérate: ¿Fortnite tendrá una película? Epic Games comparte noticia agridulce

Video relacionado: Epic Games te engaña

iFireMonkey asegura que el contenido de esta nueva colaboración formará parte de la Gaming Legends Series, donde Epic Games engloba todo el contenido basado en populares franquicias de videojuegos. El dataminer pudo desencriptar parte de la información y obtener algunas imágenes del contenido planeado.

En sus redes sociales, compartió la skin de un guerrero nórdico y varias armas con un diseño especial que parece sacado directamente de The Elder Scrolls. Las imágenes muestran un rifle de asalto y un hacha, que bien podría funcionar como pico.

El dataminer no reveló más detalles al respecto, por lo que no está claro cuándo estará disponible este contenido en el Battle Royale. La comunidad cree que su llegada es inminente, así que esperan que la colaboración ofrezca aún más genial contenido.

Anteriormente, Fortnite recibió skins y accesorios de populares sagas de videojuegos, como Halo, God of War, Gears, Uncharted, Street Fighter, Resident Evil, Tomb Raider, entre otras. Abajo puedes ver el supuesto contenido de The Elder Scrolls.

The currently encrypted "Folk Evening" cosmetics are apart of the Gaming Legends rarity due to being a collab with the Elder Scrolls Online. pic.twitter.com/zaTXvIaZfY