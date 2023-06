Furukawa confirma que la próxima consola usará la misma cuenta Nintendo que Switch

Nos llegan noticias interesantes relacionadas con Nintendo, ya que siguen dándose a conocer diferentes respuestas que Shuntaro Furukawa dio a sus inversionistas y que sin duda han dado de qué hablar. Una de ellas fue la confirmación de que el próximo hardware usará la misma cuenta que Nintendo Switch.

Como seguramente sabes, la consola híbrida está viviendo su séptimo año en el mercado, por lo que los rumores acerca de que su fin está cerca son cada vez más fuertes. Es debido a esto que el presidente de la compañía fue cuestionado sobre los planes a futuro y compartió algo que todos queríamos escuchar.

Según las declaraciones, los usuarios de Nintendo Switch podrán usar su misma cuenta en la nueva plataforma. Gracias a esto, se espera que todos los juegos ya adquiridos puedan pasarse al próximo hardware y se confirma prácticamente la retrocompatibilidad digital.

Aquí lo puedes ver:

Nintendo President Shuntaro Furukawa says they plan to make a smooth transition for customers from Nintendo Switch to the next-generation console by using the Nintendo Account!



- There are currently 290 million Nintendo Accounts across console & mobile.https://t.co/Y9O8vmeySz pic.twitter.com/OrIYQ1K5XU