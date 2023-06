Dragon Ball Super: Super Hero llegará muy pronto a Crunchyroll; tendrá doblaje latino

Dragon Ball Super: Super Hero, la más reciente película de la franquicia de Akira Toriyama y Toei Animation, debutó a mediados de 2022 con mucho éxito a su alrededor. Ahora, casi un año después de su estreno oficial en los cines de todo el mundo, llegará muy pronto en exclusiva a Crunchyroll.

En específico, los fanáticos de Goku y compañía podrán disfrutar este largometraje animado en el servicio de streaming a partir del próximo 12 de julio de 2023. Sin duda, la mejor noticia es que llegará a Latinoamérica con traducción al español latino tanto en texto como voz.

Dragon Ball Super: SUPER HERO begins streaming on Crunchyroll on July 12! Territories and Languages also revealed! pic.twitter.com/NGhVFzgfbb