Among Us se volverá una serie de televisión gracias al creador de Infinity Train

Among Us fue uno de los primeros hits virales de la década y, si bien su mejor momento ya pasó, dejó su marca en la cultura popular. Es gracias a esto que próximamente será adaptado a otro medio. En específico, se convertirá en una serie animada para televisión.

De acuerdo con información de Variety, CBS Studios dio luz verde para que inicie la producción de una serie animada asada en Among Us. Esta producción correrá a cargo de Owen Dennis, creador de la exitosa serie Infinity Train y quien tendrá el cargo de creador y productor ejecutivo del proyecto.

En su blog, InnerSloth, estudio creador de Among Us, confirmó la noticia y se mostró emocionado con esta oportunidad. Asimismo, aprovechó para agradecer a la comunidad por el apoyo que le han dado a lo largo del tiempo.

“Estamos TAN EMOCIONADOS y sorprendidos de que conseguimos esta oportunidad. Estén seguros de que los tendremos actualizados cuando haya más información, pero por ahora sólo queríamos compartir la noticia.

Muchas gracias por estar aquí y apoyarnos. Cosas como estas no son posibles sin todos nuestros jugadores y voy a llorar de tan solo pensarlo”, señaló InnerSloth en su blog.

Por el momento, no hay muchos detalles sobre lo que podemos esperar de la serie de Among Us. Dicho esto, se espera que esta caricatura siga la misma línea que el juego. Así pues, veremos a una tripulación intentando encontrar a un impostor que tiene toda la intención de acabar con cada uno de sus miembros.

Y tú, ¿estás emocionado por la serie de Among Us? ¿Crees que será un éxito o que llega demasiado tarde? Cuéntanos en los comentarios.

