A Jim Ryan le desagrada la exclusividad de Starfield, pero admite que no es anticompetitiva

El juicio entre Microsoft/Activision Blizzard y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) sigue su curso con el tercer día de audiencia. Una vez más, información interesante sobre las compañías y personalidades involucradas en el caso salió a la luz.

¿La exclusividad de Starfield con Xbox es anticompetitiva? Esto opina Jim Ryan

Sin duda, gran parte de la conversación sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft gira alrededor de la exclusividad. Mucho se ha dicho sobre el impacto que tendría, por ejemplo, que franquicias de alto perfil como Call of Duty sólo estén disponibles para ecosistemas Xbox y PC en caso de que la compra multimillonaria llegue a buen puerto.

Si bien Phil Spencer ya testificó bajo juramento que mantendrá la franquicia militar en las plataformas de PlayStation al menos por los próximos 10 años, la discusión sobre la exclusividad sigue vigente en el juicio.

Durante el tercer día de audiencias, Jim Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, subió al estrado para testificar. Cuando se le cuestionó su opinión sobre la exclusividad de algunos videojuegos de Bethesda como Redfall y Starfield, confesó que le desagrada, pero que no la ve con malos ojos. “No me gusta, pero fundamentalmente no tengo nada en contra”.

En la misma línea, cree que la exclusividad de Starfield con plataformas Xbox y PC no es anticompetitiva a pesar de que le desagrada.

Curiosamente, Phil Spencer, cabeza de Xbox, confesó durante el juicio contra la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos que Microsoft adquirió ZeniMax, la compañía matriz de Bethesda, para evitar que el RPG de temática espacial fuera un exclusivo de ecosistemas PlayStation, similar a lo que sucedió con títulos como DEATHLOOP y Ghostwire: Tokyo.

