KFC España regala pollo frito si lo cocinas en Zelda: Tears of the Kingdom

Nos llegan noticias interesantes desde España, ya que recientemente se compartió que la cadena de comida rápida KFC está llevando a cabo una curiosa dinámica relacionada con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para regalar pollo frito.

Link se ha convertido en todo un chef

Como seguramente sabrás, fue el pasado 12 de mayo cuando la última entrega de The Legend of Zelda se lanzó en exclusiva para Nintendo Switch, consiguiendo un tremendo éxito en ventas y en calificaciones de la prensa especializada.

Es debido a su gran popularidad que varios comercios han querido unirse al gran momento que vive la saga de Nintendo y, ahora, fue KFC quien quiso armar una dinámica que está teniendo mucha participación en España.

Aquí lo puedes ver:

Ya tienes la misión. Ahora tienes que grabar un clip en este GOTY (no lo digo yo), enseñando el inventario con 11 ingredientes y cocinando el pollo frito. Recibirás un DM con una sorpresa.



La sorpresa es pollo gratis. #TheRecipeRun — KFC (@KFC_ES) June 22, 2023

Como pudiste observar, los responsables de la cadena crearon un video similar a lo que se vería en un videojuego, con todo y un NPC que es nada más y nada menos que el Coronel Sanders, quien invita a participar para ganar pollo frito gratis.

Ya llegaron las playeras oficiales de LEVEL UP - CONSIGUE LA TUYA AQUÍ

Lo único que tienen que hacer los usuarios del país europeo para conseguir su comida gratuita es reunir 11 hierbas y especias, aceite y un muslo de pollo para cocinar pollo frito dentro del juego, además de subir el video con los ingredientes y el instante exacto en el que Link prepara la deliciosa receta.

Video relacionado: Nintendo Direct de junio: Resumen de noticias



Estamos seguros que una dinámica de este tipo sería bastante popular en nuestro país, por lo que esperamos que las diferentes cadenas en México le echen un ojo a este buen ejemplo y nos sorprendan pronto.

¿Qué te pareció la dinámica del Coronel Sanders? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Video relacionado: Resumen de noticias



Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord /Telegram / Google News

Fuente