MayTree regresa e interpreta el tema principal de Zelda: Tears of the Kingdom

Hace unos meses te mostramos un video donde el grupo MayTree nos impresionaba con su tremendo talento al imitar los sonidos característicos de las consolas de Nintendo y de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ahora, vuelve a dejarnos sin palabras con el tema de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El juego de Nintendo Switch sigue dando de qué hablar

Si aún no conoces a MayTree, se trata de un grupo de Corea del Sur que se hace cada vez más famoso gracias a diferentes videos subidos en su canal de YouTube, donde imitan solamente con su voz diferentes sonidos, canciones de franquicias de videojuegos y películas.

El grupo cuenta con 5 talentosos intérpretes que reproducen temas conocidos en la cultura popular a capela y con una gran facilidad que no deja de sorprender a propios y extraños. En esta ocasión, fue el turno para la última entrega de The Legend of Zelda.

Aquí la puedes ver y escuchar:

Como pudiste observar, los coreanos (Jang Sang-in, Kang Soo-kyung, Kwon Young-hoon, Kim Won-jong y Lim Soo-yeon) lo hicieron de nuevo y conquistaron el tema que tanto ha gustado a los gamers en la consola híbrida.

Si deseas escuchar más de ellos, te invitamos a ir a su canal en YouTube y conocer otros videos donde interpretan temas como el de Harry Potter, La Casa de Papel y Los Simpson.

¿Qué te parece el talento del grupo coreano? Platícanos en los comentarios.

