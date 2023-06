James Gunn confirma a los protagonistas de Superman: Legacy, la primera película de DC Studios

Mientras el MCU sigue viento en popa a pesar de los problemas recientes, DC Comics dará un borrón y cuenta nueva e intentará crear un nuevo universo cinematográfico liderado por James Gunn y Peter Safran. La cinta que marcará el inicio de esta nueva etapa es Superman: Legacy, la cual ya tiene protagonistas.

Por meses, los líderes de DC Studios, la nueva división de Warner Bros. Discovery, realizaron una búsqueda exhaustiva para dar con los actores y actrices que interpretarán a los personajes principales de la próxima película live-action basada en el superhéroe más famoso del mundo.

Luego de un proceso de casting riguroso, finalmente se dio a conocer quiénes interpretarán a Clark Kent y Lois Lane en Superman: Legacy.

De acuerdo con los reportes, el joven actor estadounidense David Corenswet, famoso por sus papeles en Pearl y The Politician, dará vida a Clark Kent en la próxima película de Superman dirigida por James Gunn. Asimismo, la actriz Rachel Brosnahan, quien ganó un Globo de Oro por su participación en la serie La maravillosa Señora Maisel, interpretará a la reportera Lois Lane.

A través de una publicación en Twitter, el líder de DC Studios y director de Superman: Legacy, James Gunn, abordó los informes y confirmó su veracidad. “No solo son actores increíbles, también son personas maravillosas”, comentó.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj

James Gunn on casting David Corenswet & Rachel Brosnahan as Superman & Lois Lane:



“Accurate! They are not only both incredible actors, but also wonderful people.” pic.twitter.com/1aAPHdLILk