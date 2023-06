Street Fighter 6 hace historia para la franquicia y rompe récord en EVO

Street Fighter 6 generó emoción a su alrededor desde su anuncio, pues parecía que Capcom escuchó los comentarios y las quejas de la comunidad. Al final, cumplió con muchas de las expectativas en su lanzamiento oficial a inicios de junio. El hype es palpable y se refleja en la cantidad de jugadores que planean participar en el torneo de EVO 2023.

El Evolution Championship Series, conocido simplemente como EVO, es uno de los eventos competitivos enfocados en videojuegos de lucha más grandes del mundo. La edición de este año tendrá lugar del 4 al 6 de agosto. Las inscripciones para competir siguen abiertas y cerrarán el 8 de julio.

El registro preliminar indicó que Street Fighter 6 destronó a Guilty Gear -Strive- y se convirtió en el juego con la mayor cantidad de jugadores inscritos en aquel momento para la edición de este año. Ahora, permanece en el primer lugar y ya fue capaz de romper un impresionante récord.

Por medio de una publicación en Twitter, la cuenta oficial de EVO confirmó que el título de Capcom ya es el juego con la mayor cantidad de jugadores inscritos en toda la historia de la franquicia y del evento competitivo. Por desgracia, se abstuvo de revelar la cifra de usuarios registrados.

Street Fighter 6 at #Evo2023 has officially broken a franchise and All-Time Evo record for competitors pic.twitter.com/bdaGDmCoHI