MrBeast podría estar a punto de comprar un equipo de League of Legends

Jimmy “MrBeast” Donaldson no tiene suficiente con ser uno de los youtubers más grandes del mundo y también quiere dominar el mundo de los esports. Resulta que el popular creador de contenido podría estar a punto de comprar un equipo de League of Legends.

De acuerdo con información de LS, MrBeast estaría a punto de unirse a la lista de creadores de contenido como Ludwig, Tyler1 y MostCr1Tikal que tienen interés en unirse a la escena competitiva de League of Legends. En específico tienen el objetivo de unirse a la North American Challengers League (NACL), la liga de expansión de la escena competitiva de League of Legends.

[Sources] Tyler1 attempted to join NACL for the summer split but was denied. Other content creators such as Moist and MrBeast have also expressed their interest in joining NACL.

- Update on the visa situation of 100T Cain.https://t.co/tVquGPyiFq#LCS #PathtoLCS #NACL